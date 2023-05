Scuola, sciopero docenti e personale Ata in Sardegna

Cobas, Unicobas e Cobas Sardegna hanno proclamato per oggi, 5 maggio, uno sciopero nazionale della scuola. È prevista anche una manifestazione in piazza Castello a Sassari. Per quanto riguarda Cobas Scuola Sardegna, la protesta interessa tutto il personale docente, Ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato del comparto scuola in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere. Per quanto concerne invece Cobas Scuola la mobilitazione riguarda il personale docente, educativo ed Ata della scuola primaria mentre per Unicobas Scuola e Università tutto il personale docente ed Ata a tempo determinato e indeterminato delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere.