Firenze, perché i cittadini hanno visto aerei militari a bassa quota

Gli aerei militari sopra Firenze

Nulla di preoccupante, come riporta La Nazione, gli aerei militari hanno attraversato il cielo del capoluogo toscano durante le prove per il giuramento degli gli allievi del corso “Ursa” della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Il giuramento è previsto per venerdì 5 maggio, in piazza Signoria, a presiedere la cerimonia sarà il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Gli avvistamenti degli aerei militari sono avvenuti anche a Prato.