Faenza, operaio di 48 anni muore schiacciato da mezzo agricolo

Economia

Decreto lavoro, tutte le misure attese nel Cdm

Il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei ministri il 1° maggio conterrà una serie di novità. Si va dal taglio del cuneo fiscale e la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti fino alla riforma che introdurrà il sostituto del Reddito di Cittadinanza. Previsti aumenti per i fringe benefit, “bonus” per chi assume under 30 e meno paletti per i contratti a termine. Ecco tutte le ipotesi

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri si riunisce e sul tavolo ci sarà il decreto lavoro. Un testo di circa 30 articoli, le cui bozze permettono già di avere un quadro di quali saranno le novità previste. A disposizione ci sono 3,4 miliardi dallo scostamento di bilancio. Si va dal nuovo assegno di inclusione, che dal 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza, alle nuove norme per i contratti a termine, fino al potenziamento della sicurezza sul lavoro. Ecco tutte le ipotesi

INCENTIVI PER ASSUNZIONI NEET - Una delle novità più attese riguarderà i datori di lavoro privati: per coloro che assumeranno dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 under 30 Neet - giovani che non studiano e non lavorano - e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” potranno presentare domanda per ottenere “un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali"