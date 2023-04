Premio Ischia 2023 ai giornalisti Carfagna, Cerasa, De Luca e Fagnani

Sono stati decisi dalla giuria i vincitori della quarantaquattresima edizione del Premio Ischia. Si tratta di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, per la carta stampata, Francesca Fagnani, conduttrice di "Belve" per la televisione, Barbara Carfagna (Rai Uno) per gli approfondimenti sulle società digitali ed il web e Francesco De Luca, caporedattore del Il Mattino, per il racconto sportivo. Alla giornalista televisiva e scrittrice Lucia Annunziata è stato invece assegnato il prestigioso premio "Internazionale alla carriera".