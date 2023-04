Pordenone, parto d'emergenza in casa grazie al "papà-ostetrico"

La mattina del 25 aprile, verso le 5.30, arriva una telefonata di un papà al numero di emergenza: la sua compagna sta per partorire il loro secondo figlio, ci sono già contrazioni ravvicinate. L'ambulanza parte subito, ma la bimba ha fretta di nascere. Così un'infermiera aiuta il padre e la madre telefonicamente, dicendo loro cosa fare per far nascere la bambina. Il parto è un successo

Parto in casa grazie al papà che si è improvvisato ostetrico. La storia, riportata da Il Gazzettino, arriva da Pasiano, in provincia di Pordenone. La bimba che la coppia aspettava non avrebbe fatto in tempo a nascere in ospedale, nonostante la pronta chiamata ai soccorsi. Così il papà della bimba resta al telefono con una infermiera, che lo guida passo passo fino alla nascita della piccola.