Treviso, si suicida dopo aver accoltellato un'avvocata a Oderzo

Ha accoltellato un’avvocata nel suo studio e poi si è tolto la vita. Questa la prima ricostruzione degli inquirenti di un’aggressione avvenuta a Oderzo, nel Trevigiano. La donna, 50 anni, è ricoverata all'ospedale ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, un uomo di 52 anni, è stato invece trovato morto all'interno della sua abitazione, presumibilmente in seguito a suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.