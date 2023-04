Invitata a Firenze preside Usa licenziata per aver mostrato il David

Sarà a Firenze la preside della Tallahassee Classical School della Florida, licenziata dopo una lezione di storia dell'arte durante la quale aveva stato mostrato il David di Michelangelo, giudicato pornografico da alcuni genitori. Hope Carrasquilla ha, infatti, accettato l'invito del sindaco Dario Nardella e il 29 aprile sarà a Palazzo Vecchio. "Confondere l'arte con la pornografia è ridicolo e anche offensivo - ha dichiarato il primo cittadino -. Il nudo fa parte dell'arte. I ragazzi non hanno bisogno di censure o crociate ma di un'educazione seria che spieghi cos'e' la storia dell'arte e quanto sia importante per lo sviluppo della civiltà".

Friends of Florence: "La riceveremo con tantissimo rispetto"

La presidente di Friends of Florence, Simonetta Brandolini d'Adda, ha affermato che "come fondazione americana che da venticinque anni opera per il bene e la conservazione del patrimonio artistico fiorentino e toscano, siamo lieti di accogliere a fianco del sindaco Dario Nardella, la professoressa Hope Carrasquilla". La docente verrà ricevuta "con tantissimo rispetto e coglieremo l'occasione per riflettere insieme a lei e alle istituzioni fiorentine affinché il trasferimento dei valori della civiltà occidentale attraverso l'arte e la cultura italiane siano sempre possibili e mai ostacolate dall'ignoranza".