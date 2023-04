Genova, lama scappa dal circo e corre sulla “via dello jogging”

Curioso fuori programma a Genova . Un lama è scappato dal circo di Maya Orfei che da qualche giorno si trova in piazzale Kennedy. L’animale è stato visto correre lungo Corso Italia, passeggiata sul mare dove spesso i genovesi praticano jogging, inseguito dal personale del circo stesso. Ma prima di avvicinarsi al mare, il lama si è mosso tra le strade del quartiere della Foce. Ben presto è scattato il tam-tam da parte di alcuni cittadini che, con un post sul gruppo social “Viabilità Genova” hanno segnalato la fuga. "Massima attenzione, c'è un lama che corre in Corso Italia già avvertiti i carabinieri ". Proprio una pattuglia del Nucleo Radiomobile è riuscita ad intercettare l'animale, catturato poco dopo dagli addetti del circo.

L’accusa del circo e la risposta degli animalisti

"Un gruppetto di persone si sono intrufolate tra le scuderie del circo e nel momento in cui i guardiani stavano facendo il classico giro di controllo hanno aperto tutti i cancelli e protezioni delle scuderie invitando gli animali a uscire dai recinti. Scappando gridavano 'Lasciate liberi gli animali'. Un tale gesto non è amore verso gli animali e tantomeno umano. Per noi questo è un crimine". Questa, sui social, la versione dei responsabili del circo “Madagascar”. Subito è arrivata poi la replica delle associazioni animaliste Gaia Animali e Ambiente, Animalisti Genovesi e Lav. "Di casi di fuga da parte di animali dai serragli dei circhi sono piene le cronache di questi anni in tutta Italia, nessuno ha mai accusato gli animalisti, sono quindi dichiarazioni gravi che andranno comprovate, molto più probabile si tratti di importanti carenze nell'organizzazione interna del circo. Ci auguriamo che le autorità competenti chiariscano le responsabilità di questo fatto che ha messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini e dell'animale stesso", è stato riferito.