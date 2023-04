Intossicata da botulino dopo aver mangiato il pesto, grave una 48enne

È successo a Ururi, in provincia di Campobasso. La donna si è sentita male nella giornata di giovedì e al momento è ricoverata in rianimazione

Consuma del pesto fatto in casa per condire la pasta, si sente male e finisce all'ospedale di Termoli in gravissime condizioni per una intossicazione da botulino: protagonista della vicenda, una donna di 48 anni di origine albanese, residente ad Ururi (Campobasso), trasferita in rianimazione.