Caos treni, come spostarsi da Milano a Roma? Le opzioni

Il deragliamento di un carro di un treno merci nei pressi di Firenze ha messo in crisi il traffico ferroviario di tutta Italia, bloccando la tratta che collega Bologna al capoluogo toscano, fondamentale per spostarsi dal Nord al Sud. Ci sono altre opzioni per spostarsi, dai servizi come BlaBlaCar ai pochi treni rimasti disponibili, ma i posti scarseggiano e il costo lievita

L’uscita dai binari di un carro di un treno merci nei pressi di Firenze ha messo in tilt la circolazione ferroviaria di tutta Italia. Ai mezzi cancellati si alternano ore e ore di ritardi: per l’incidente, che ha danneggiato un’infrastruttura, è stato subito bloccato il traffico tra il capoluogo toscano e Bologna, uno degli assi più importanti per collegare il Nord al Sud del Paese ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE FOTO ). Fatta salva la possibilità di ottenere rimborsi per chi doveva viaggiare, quali sono le altre possibilità per spostarsi da una parte all’altra d’Italia?

I Flixbus

Roma e Milano sono raggiungibili ad esempio attraverso i pullman di Flixbus. C’è però da dire che i posti disponibili per viaggiare in giornata sono tutti esauriti. Alle 14 di oggi pomeriggio, nella tratta che dalla Capitale porta al capoluogo lombardo, il primo mezzo con spazio ancora prenotabile era quello delle 17:20, che collega Roma Anagnina con Milano San Donato. I tempi sono però molto lunghi: l’arrivo previsto è per le 05:40 di domani mattina. Il primo bus disponibile per andare da Milano Lampugnano a Roma Tiburtina parte invece alle 19 e arriva alle 06:15 di domani. Anche qui, però, è rimasto un unico sedile vuoto.

I pochi treni rimasti

In seguito all'incidente, sia Trenitalia sia Italo hanno sospeso temporaneamente sui propri siti la vendita dei biglietti per decine di treni previsti per oggi sulla direttrice Napoli-Milano. Una misura, spiega Trenitalia, adottata per avere a disposizione dei posti per proteggere quei passeggeri che - a seguito dell'incidente- hanno visto cancellati i treni che avevano prenotato. A partire dalle 14, ad esempio, da Napoli a Milano fino alla mezzanotte sono disponibili i tagliandi per 4 treni rispetto ai 14 programmati da Trenitalia. Nella direttrice opposta, da Milano a Napoli, non c'è alcun treno acquistabile. Sul sito di Italo, invece, non c'è alcun biglietto acquistabile per la giornata di oggi in entrambe le direzioni.

La tratta Milano-Roma

Sono comunque ancora operativi alcuni treni, quelli che non devono passare nella tratta Bologna-Firenze. La situazione è anche peggiore di quella per i Flixbus. I posti sono esauriti su quasi tutti i convogli. Guardando alle opzioni disponibili sul sito di Trenitalia, le possibilità sono pochissimi. Dopo il treno che dalle 15:10 parte da Milano Centrale e arriva a Roma Ostiense alle 23:42, al prezzo di 68 euro, i primi viaggi partono da Milano dalle 20 in poi. Ci sono due FrecciaRossa (con partenza alle 20:10 e 20:44 e arrivo alle 23:49 e alle 23:29), al prezzo di 102 euro, e due InterCity: uno che parte da Milano Centrale alle 20:05 e arriva a Roma Ostiense alle 05:43 di domani (68 euro) e uno che parte da Milano Garibaldi alle 22:13 e arriva a Roma Tiburtina domani mattina, alle 05:53 (84,10 euro). Per andare invece da Roma a Milano, il primo treno disponibile lascia la stazione di Termini alle 17:50 e arriva a Stazione Centrale alle 21:50, al prezzo di 149 euro.