Piano di prevenzione della questura di Roma in vista del match di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Per la gestione dell'ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht a Napoli