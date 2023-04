Orsa catturata in Trentino, cosa sappiamo sui cuccioli di Jj4

Il destino dei tre cuccioli

L'orsa infatti era accompagnata nei suoi movimenti da tre cuccioli, presenti anche nel momento in cui una delle trappole a tubo con la quale è stata catturata ha funzionato. Oltre a lei infatti, anche due dei suoi cuccioli sono finito dentro la trappola, il terzo è invece scappato. Una volta sedata l'orsa, i due piccoli sono stati liberati ed è stato permesso loro di allontanarsi. I cuccioli secondo quanto affermato dal Corpo forestale hanno 2 anni di vita, e pesano tra i 35-45 chiili, e sono ritenuti totalmente autosufficienti. I tre piccoli quindi continueranno a far parte della trentina di cuccioli di orso presenti in Trentino, in attesa di conoscere il destino della propria madre, il cui abbattimento è stato al momento bloccato dall'intervento del Tar.