Valanga in val di Rhemes, individuati i tre dispersi

I tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, sono stati individuati. Sono ancora sotto la neve e le speranze di trovarli ancora in vita sono praticamente nulle. Sul posto, in elicottero, sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.