Sciatore muore dopo un volo di 100 metri sopra Courmayeur

Ennesimo incidente in montagna. A meno di 24 ore dalla valanga che ha travolto, uccidendo, tre aspiranti guide alpine in Val di Rhemes, uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto in un incidente nel territorio comunale di Courmayeur, sempre in Valle d’Aosta. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è caduto per 100 metri da un salto di roccia.