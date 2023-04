Il tema caldo della settimana politica ha visto il Governo Meloni approvare il primo Def che prevede, tra le altre cose, un taglio del cuneo fiscale di alcuni milairdi, a vantaggio dei lavoratori con redditi medio-bassi. Intanto all'opposizione si regista un caldo botta e risposta tra due leader politici, sai di chi si tratta?

Fuori confine, invece, crescono le tensioni tra Cina e Taiwan con il ministero degli Esteri di Taiwan che ha condannato la Cina per aver minato "la pace e la stabilità" nella regione in seguito a quale evento?

Proseguono le indagini sul caso Messina Denaro con il recente arresto dell'amante del boss e della figlia della donna. Sarebbero stati resi noti alcuni passaggi della corrispondenza privata tra il capomafia e la donna, immortalata insieme a Denaro in una circostanza di vita quotidiana.

Importanti novità nel campo della ricerca con Moderna - la stessa azienda farmaceutica statunitense che ha creato uno dei vaccini contro il coronavirus che si sono rivelati più efficaci - che ha annunciato che conta di mettere a punto farmaci contro i tumori, a partire dal melanoma, e poi contro malattie cardiovascolari e autoimmuni. Tra attesa e scetticismi, sai quando potrebbero arrivare i primi vaccini a mRna?

Grandi protagonisti di piccolo e grande schermo, questa settimana, due grandi talenti del cinema internazionale. L'attore Russel Crowe torna sotto i riflettori in un ruolo inedito come protagonista della pellicola "L'esorcista del Papa", dal 13 aprile nelle sale; mentre su Tv8 approda la serie “A casa tutti bene” (da maggio la seconda stagione su Sky). E' la prima volta alle prese con un prodotto per la tv per un celebre regista italiano.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24