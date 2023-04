Scontro tra auto e monopattino, 15enne muore nel Veronese

Un giovane di 15 anni, Samuele Brognara, è morto dopo essersi scontrato con il suo monopattino contro un'auto. L'incidente è avvenuto a Oppeano, nel Veronese, nella notte tra sabato e domenica. Samuele, che avrebbe compiuto 16 anni tra quattro giorni, era originario di Zevio. Il ragazzo stava viaggiando in monopattino sulla strada che da Vallese porta a Oppeano quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia.