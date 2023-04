Migranti, Alarm Phone: in pericolo barca con 400 persone a bordo

Politica

Previsto per domani un vertice a Palazzo Chigi sulla questione migranti, dove verrà discusso un piano in nove punti sul quale hanno lavorato il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dalle intese con la Tunisia al ruolo dell'Onu, fino all'ipotesi di aprire un centro di permanenza in ogni regione, ecco le proposte del governo

Con la previsione di un aumento nei prossimi mesi degli sbarchi di migranti sulle coste italiane, il governo prepara un piano suddiviso in nove punti per contrastare il fenomeno. Progetto sul quale hanno lavorato i Ministri Piantedosi e Tajani , che domani verrà esaminato a Palazzo Chigi insieme al presidente del consiglio Giorgia Meloni

Un altro punto sul quale il governo intende intervenire è quello dei rapporti con la Libia, che in particolare dalla zona Cirenaica, ha visto un aumento considerevole delle partenze negli ultimi mesi. Come per la Tunisia, anche in questo caso l'Italia vorrebbe raggiungere accordi con le autorità locali, portando aiuti e possibilmente prevenendo l'azione dei trafficanti di persone