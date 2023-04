Previsioni meteo Pasquetta: sole su Nord e Centro, instabile al Sud

Economia

Pasqua, sold out nelle città d'arte ma pesano i rincari e il freddo

Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti sono 1,7 milioni le presenze nelle mete culturali del Paese, oltre la metà dei turisti sono stranieri. Tre italiani su 10 festeggiano la Pasqua a casa in famiglia, 6,4 milioni sono al ristorante. Nel complesso, sono 11,5 milioni a regalarsi un viaggio durante le feste, 2 milioni e mezzo in meno dell'anno scorso, stima il Codacons, che punta il dito contro il caro prezzi

L'ondata tardiva di gelo polare che sferza l'Italia non raffredda l'entusiasmo dei turisti, specie stranieri, per le città d'arte a Pasqua: secondo le stime di Assoturismo Confesercenti sono 1,7 milioni le presenze nelle mete culturali del Paese, con 190mila pernottamenti in più rispetto alla Pasqua 2022

Oltre la metà, quasi un milione, sono gli stranieri che affolleranno Roma, Firenze, Venezia, Milano, ma anche Napoli, Palermo, Torino, Pisa, Bologna, Ferrara, Pompei. Ristoranti, hotel e agriturismi registrano il sold out e un week end di affari, con una spesa complessiva per la tavola che sfiora 1,2 miliardi, 100 milioni in meno del pre-Covid e 150 milioni in più dell'anno scorso