Travolto da albero che stava tagliando, morto 38enne nel Bolognese

Cronaca

Per molte delle professioni che potrebbero essere ricoperte dai diplomati degli Istituti Tecnologici Superiori, le imprese lamentano una difficoltà di reperimento del 56%. Gli Its Academy hanno una durata di 2 o 3 anni, sono caratterizzati da una forte componente di esperienza in azienda (il 30% delle ore di formazione deve essere svolto in stage), e in più dell'80% dei casi assicurano un'occupazione a un anno dalla conclusione del percorso formativo