Incidente nel Forlivese, silos crolla su un'auto: tre ragazzi morti

La tragedia è avvenuta nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro. In corso di accertamento le cause. Due vittime sono minorenni

Tragedia in provincia di Forlì dove tre giovanissimi, di cui due minorenni, sono morti oggi pomeriggio a Bertinoro, a seguito di un incidente avvenuto in un'azienda di allevamento di pulcini. Secondo quanto appreso, i tre, di origine nordafricana, stavano girando a bordo di un'auto attorno a un silos pieno di mangime quando lo avrebbero urtato con la vettura, danneggiandolo, e rimanendo così travolti e sepolti da un'enorme quantità di materiale. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno attendendo l'arrivo di una gru, i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Meldola e Bertinoro. Sul posto è in arrivo il magistrato di turno. Sono in corso di accertamento le cause del crollo.