Ita, biglietto combinato aereo-treno da Fiumicino: ecco come funziona

Per i viaggiatori c'è una novità importante. Quella del biglietto combinato per acquistare con un’unica transazione tratte aeree e ferroviarie, insieme a un banco dedicato presso la stazione ferroviaria dell'aeroporto di Fiumicino dove fare il check-in e lasciare il bagaglio, dedicato a tutti i passeggeri in possesso di un biglietto Alta velocità di Trenitalia che proseguono il viaggio verso una destinazione internazionale o intercontinentale con Ita Airways (escluse le tratte domestiche). Questo è l'effetto della partnership commerciale tra Ita Airways, Trenitalia e Adr.

Come funziona

L’accesso al servizio è disponibile tramite tutti i canali commerciali diretti e indiretti di Ita Airways. Una volta selezionata la città di partenza e quella di destinazione si può acquistare il biglietto con un’unica transazione. Però, si dovranno fare, però, due check-in perché vengono inviate due carte d’imbarco - una per la tratta aerea e una per quella ferroviaria (tre se si arriva a Roma Termini perché ci sarà anche la tratta del Leonardo Express). In particolare per il viaggio in aereo, il check-in si può effettuare fino a 48 ore prima dell'orario di partenza previsto per i voli Internazionali e 24 ore prima del volo Intercontinentale sui canali di Ita Airways. Per il viaggio in treno, invece, si accede 72 ore prima della partenza al sito check-in.