Bari, percepiva pensione della madre morta da 10 anni. Uomo denunciato

Percepiva la pensione della madre morta da dieci anni, e per simulare che la donna era ancora in vita, presentava ogni anno la sua dichiarazione dei redditi. L’uomo residente a Turi , in Puglia, è accusato di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I finanzieri della Tenenza di Putignano, in provincia di Bari, hanno eseguito il sequestro preventivo in via diretta, e la confisca per equivalente di beni per un valore di circa 190.000 euro.