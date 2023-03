Rissa con coltellate a Modena, muore un 16enne

Il minorenne era di origine pachistana. Due i feriti, uno in gravi condizioni. Gli scontri sono scoppiati attorno alle 16 al parco Novi Sad che hanno visto coinvolte decine di giovani, una trentina secondo le prime informazioni. Sul posto sono intervenuti, oltre a sanitari, i carabinieri con più pattuglie. Le indagini sono in corso

Un giovane di 16 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Modena a seguito di una rissa con coltelli avvenuta poco dopo le 16 al parco Novi Sad, a ridosso del centro storico della città emiliana. La vittima, deceduta poco dopo il trasporto al Policlinico di Modena, era originaria del Pakistan. Stessa nazionalità anche il ferito più grave, un 22enne operato per coltellate al torace: si trova in terapia intensiva, con prognosi riservata. Un secondo ferito, di 18 anni e non in pericolo di vita, è ricoverato sempre al Policlinico con una prognosi di una decina di giorni.