Coppia trovata morta a Tuoro sul Trasimeno, ipotesi omicidio-suicidio

I due cadaveri sono stati trovati su segnalazione di una persona che ha visto il corpo dell'uomo in giardino. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri che insieme al personale del 118 hanno individuato la donna in un letto all'interno della casa

I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati in una casa a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L'ipotesi più accreditata finora è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si sarebbe suicidato impiccandosi in giardino. La donna aveva poco meno di 60 anni, una decina in più del compagno.