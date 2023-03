Avvelenò madre e patrigno con le pennette al salmone, 21enne confessa

Colpo di scena nel processo d’appello per la morte di Loreno Grimandi e del tentato omicidio di Monica Marchioni il 15 aprile del 2021 a Ceretolo di Casalecchio di Reno. Ha confessato in aula a Bologna, nella seconda udienza del processo d'appello, il 21enne Alessandro Leon Asoli già condannato in primo grado a 30 anni di carcere per aver provocato la morte del patrigno 56enne e il tentato omicidio della madre. A entrambi il giovane aveva preparato delle pennette avvelenate con del nitrito di sodio. L'uomo morì, la donna si salvò per averne mangiato solo una minima parte ma fu poi aggredita dal figlio che tentò di soffocarla dopo aver provato a farle bere dell'acqua contaminata.