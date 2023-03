Meteo, previsioni 29 marzo: nuvole al Nord e più soleggiato al Sud

Cronaca

Diversi disagi nella mattinata di quest'oggi a Roma a causa di un violento acquazzone, con lunghe code su via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare. A Roma Sud si è anche verificata una forte grandinata in particolare nella zona di Mostacciano, imbiancate anche le strade tra Arce e Ceprano nel frusinate

Mattinata difficile per Roma, con forti piogge che hanno colpito la capitale causando diversi disagi al traffico, con una violenta grandinata che ha imbiancato le strade di Roma Sud, in particolare nella zona di Mostacciano

I maggiori disagi per il traffico si sono registrati, a causa del maltempo, con importanti code sul GRA, in particolare su via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare