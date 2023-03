Incidente tra più auto sulla A8, morta una donna e 4 i feriti

Lo scontro è avvenuto sull'autostrada dei laghi Milano-Varese intorno alle 10,30 di questa mattina. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura del tratto per alcune ore. Tra i feriti, trasportati in ospedale, uno sarebbe in gravi condizioni

Scontro mortale in A8. E' di almeno un morto e quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10,30 sull'autostrada dei laghi Milano-Varese, tra Legnano e il bivio con l'A9. Il violento impatto, che ha coinvolto quattro auto con a bordo dodici persone, è accaduto forse a causa di una frenata improvvisa dovuta a un sorpasso azzardato, anche se la dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco di Varese ma una donna di 64 anni è deceduta sul posto. Altre quattro persone sono state trasportate in ospedale, fra loro una è in gravissime condizioni.

Riaperto il tratto autostradale

Alle ore 15 circa, una volta terminati i rilievi da parte della polizia Stradale, "è stato riaperto il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano". Le operazioni di soccorso avevano infatti richiesto la chiusura dell'autostrada per alcune ore, con conseguenti lunghe code su tutto il tratto. "Attualmente - rende noto Autostrade per l'Italia - nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate in direzione Milano".