Pescara, bambino muore travolto da un trattore

Cronaca

La stagione estiva è arrivata e con essa anche i viaggi. Per tutti i bambini alti fino a 150 cm, indipendentemente dall’età, è obbligatorio viaggiare in macchina con il seggiolino, per evitare di incorrere in sanzioni ai sensi dell’articolo 172 del Codice della Strada e per rispettare le regole di sicurezza