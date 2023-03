Genova, 15enne muore durante una festa: indagano i carabinieri

Un giovane di 15 anni è morto nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, all'interno di una abitazione di Genova, in via Acquarone nel quartiere Castelletto. Nell'appartamento, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che indagano sui motivi del decesso, erano presenti 15 ragazzi, tutti minorenni, che si erano ritrovati per trascorrere il sabato sera in compagnia.

Le indagini

Al momento è escluso che il decesso sia collegato all'uso di alcol o droghe, i ragazzini tuttavia avrebbero organizzzato nel corso della serata dei mini incontri di boxe, in maniera non violenta, utilizzando dei guantoni presenti in casa, ma è da valutare se questo abbia influito sulla morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che la vittima, studente in un liceo del centro, fosse affetta da una patologia cardiaca, anche se giocava a tennis regolarmente. Sono stati gli amici ad allertare i soccorsi dopo che il 15enne si è accasciato, ma per lui non c'è stato niente da fare. I ragazzini sono stati sentiti alla presenza dei rispettivi genitori per tutta la notte per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La procura dei minori ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso del 15enne.