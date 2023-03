Molestie sessuali, il decalogo per attori e attrici per evitare abusi

Le dieci regole

Trai punti salienti del decalogo si evidenzia che i provini non possono avere luogo in una stanza d’albergo o in una residenza privata e non devono avere luogo in orari notturni. Se questo viene proposto, è lecito ribattere che invece l’incontro si svolga in uno studio ed è consigliato recarsi al casting accompagnati da qualcuno. È bene informarsi su chi sia il responsabile del casting e sulla produzione. Ai provini non si può richiedere un nudo integrale e, se sono previste scene di nudo parziale o di sesso simulato, si ha diritto a esserne informati preventivamente con l’invio delle scene in questione in anticipo, anche all’agenzia. In questi casi ai provini deve assistere almeno un’altra persona oltre a chi dirige il provino. Non è lecito che, durante un incontro o un provino, vengano poste domande intime sulla vita privata dell'attore che non abbiano attinenza con il ruolo.