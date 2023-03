Meteo, da Nord a Sud temporali e venti forti

Piogge in arrivo su tutta la Penisola, ma per la seconda parte della settimana si prevede un netto miglioramento del tempo grazie ad un anticiclone sul Mediterraneo che potrebbe prolungarsi fino al prossimo weekend

Era attesa già da qualche giorno: la saccatura atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo centrale determinando un rapido peggioramento del tempo. Piogge e temporali che interesseranno prima il Nord Italia per poi spostarsi verso il Centro-Sud. Attesi forti venti nelle prossime ore e un calo delle temperature che entro domani porterà valori anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano, però, per la seconda parte della settimana un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe prolungarsi almeno fino al weekend. ( LE PREVISIONI METEO DEL 15 MARZO)

Le previsioni al Nord

Meteo, arriva la pioggia al Nord. Da giovedì tanto sole per tutti

Al mattino domani previsto maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su Romagna, Veneto e Friuli. Neve dai 1200-1400 metri di quota.

Al Centro

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione ai restanti settori. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1400-1600 metri in Appennino.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino velature in transito su tutti i settori, qualche apertura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari del versante Tirrenico. Sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. Temperature minime in generale rialzo, massime stazionarie.