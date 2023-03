Meteo, arriva la pioggia al Nord. Da giovedì tanto sole per tutti

5/7

La neve cadrà copiosa sulle Alpi centro orientali a quote medie, intorno ai 1400 metri. La cartina indica le precipitazioni previste in giornata, con la localizzazione delle zone maggiormente colpite dal maltempo. In rosa la neve prevista. Fase instabile anche al Centro, con precipitazioni a iniziare da Toscana, Umbria e Lazio, a carattere di rovescio dapprima in Toscana, in estensione nel pomeriggio fino alle Marche e alla Campania. Tempo più soleggiato nel resto del Sud