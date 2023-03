Meteo, dopo un weekend di primavera torna l'inverno

Un’estesa saccatura nord-atlantica interessa via, via l’Europa occidentale, transitando tra stanotte e domani mattina soprattutto al Nord, favorendo così instabilità e precipitazioni diffuse su gran parte del territorio settentrionale. Da domani pomeriggio, il suo progressivo allontanamento determinerà un rinforzo della ventilazione su zone occidentali, ma residua instabilità su quelle orientali. Il quadro meteorologico sul nostro Paese è dunque destinato a subire un brusco cambiamento che si concretizzerà, soprattutto tra martedì 14 e mercoledì 15. ( LE PREVISIONI DEL TEMPO DEL 14 MARZO)

Previsioni da Nord a Sud

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano verso la metà del mese un'alternanza tra fasi instabili e rimonta dell'anticiclone. Clima che nel complesso sarà relativamente mite nei prossimi giorni con temperature in rialzo ovunque, ma possibile fase più fredda a metà mese. Per mercoledì è previsto il picco dei venti nordoccidentali, con estesi fenomeni di vento caldo nelle zone montuose, a tutte le quote. Successivamente, il rinforzo di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili sino a sabato, quando incomincerà a indebolirsi. Dunque da domani inizierà un periodo all'insegna del maltempo, che tenderà a concentrare i suoi maggiori effetti sulle regioni di Nordest, su gran parte del Centro tirrenico.