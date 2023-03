Alessia D'Alessandro, ecco chi è la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

Alessia D'Alessandro, 33 anni, è la nuova fiamma dell'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. I due si mostrano insieme anche nelle occasioni ufficiali, come durante l'ultimo weekend a Venezia. Ma prima dell'amore, era scoppiato un caso internazionale. Nel 2018 attorno al nome della D'Alessandro scoppiò un caso: durante la candidatura alle Politiche in Cilento con M5S lo stesso Di Maio esagerò nella sua presentazione durante la trasmissione Dimartedì e la definì "un'economista che lavora con la Cdu in Germania", il partito di Angela Merkel. Subito da Berlino arrivò un chiarimento piuttosto eloquente. Il partito Cdu tenne a sottolineare che la D'Alessandro lavorava solo come assistente, non era operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico e non curava contatti politici. DI fatto era la Merkel non l'aveva mai conosciuta e la sua esperienza nella Cdu riguardava il settore marketing della Wirtschaftsrat, un'organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco. Dopo il clamore mediatico la candidata grillina fece anche un'intervista al New York Times per dare ulteriori chiarimenti e spegnendo, di fatto, le polemiche.