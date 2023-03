Precipita durante escursione su promontorio di Portofino, morto 30enne

Un 30enne è morto questa mattina durante un'escursione precipitando dal Passo Del Bacio, sul versante meridionale del promontorio di Portofino. A quanto riferisce l'Agi è successo sul "Sentiero dei tubi", una ferrata che segue il percorso dell'antico acquedotto che riforniva l'acqua alla città a Camogli. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è scivolato e ha perso l'equilibrio mentre percorreva un tratto esposto, precipitando per un centinaio di metri.

I soccorsi

Il 30enne era insieme alla compagna che ha prontamente attivato i soccorsi. I Vigili del fuoco hanno inviato sia la squadra di Rapallo che da Genova l'elicottero Drago. Quest'ultimo, raggiunto il luogo dell'incidente ha calato elisoccorritore e medico che però non ha potuto far altro che dichiarare il decesso del trentenne. L'elicottero ha poi provveduto a recuperare la salma, mentre da donna è stata accompagnata a San Rocco dalla squadra di Rapallo e dal Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure.

Cambiate ieri le regole di accesso al sentiero

Ieri il Consiglio di amministrazione del Parco regionale di Portofino aveva deciso di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza per un tratto del sentiero su cui è avvenuto l'incidente. In particolare il Cda ha cambiato le regole di accesso di uno dei punti più panoramici del Parco di Portofino sul sentiero che dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell'Oro e da Costa del Termine. Le nuove regole sono le stesse previste per la fruizione della Via dei Tubi, l'acquedotto ottocentesco che riforniva Camogli, una ferrata dove si possono fare escursioni solo se si è autorizzati dall'Ente Parco di Portofino. Già a febbraio, il Cda aveva messo sul tavolo le modifiche al regolamento di fruizione per il Passo del Bacio, tratto in cui negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti. Alle nuove regole si affiancherà l'attività di vigilanza dei guardiaparco e gli assistenti. Il problema riguarda le condizioni in cui si arriva in quel punto: il sentiero è lungo, quasi tutto sotto al sole.