Decine di edifici inagibili in alta Umbria dopo il terremoto

Terremoto a Perugia, gente in strada dopo le scosse a Umbertide. FOTO

Alle 16.05 di oggi 9 marzo un terremoto ha scosso l’Umbria. La magnitudo è stata inizialmente stimata in 4.4 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e poi corretta in 4.3. L’epicentro è nella zona di Umbertide, in provincia di Perugia. In serata altre scosse, la più forte di magnitudo 4.6 sulla scala Richter. Il sisma è stato avvertito in modo chiaro e tanta gente è scesa in strada. Secondo i primi controlli, non ci sono feriti né danni gravi ma per precauzione una trentina di persone sono state evacuate

Il sindaco di Umbertide Luca Carizia, sentito dall'Ansa dopo la prima scossa, ha confermato che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Ha aggiunto che sono state subito avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole, ma ha spiegato che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini