Meteo, tempo asciutto e qualche nuvola. Previsioni weekend 11-12 marzo

Secondo gli esperti, ci attende un sabato soleggiato al Nord e con qualche nube in più al Centro-Sud. Clima primaverile ovunque. La domenica, invece, sarà meno calda - ma sempre con temperature miti - e con qualche pioggia su medio e basso Adriatico e in Calabria

Sabato con clima primaverile, soleggiato al Nord e con qualche nuvola al Centro-Sud. Domenica meno calda, con qualche pioggia su medio e basso Adriatico e in Calabria. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per il week-end dell’11 e 12 marzo ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni di sabato 11 marzo

vedi anche

Clima impazzito, perché freddo e caldo record sono collegati

Sabato 11 marzo dovrebbe essere una giornata con clima mite. A parte i confini alpini, su cui sono attesi isolati rovesci e nevicate sopra i 1.300 metri, sul resto delle regioni è previsto tempo asciutto. Il cielo sarà soleggiato al Nord, qualche nube in più potrebbe interessare il Centro-Sud. Dalla serata arrivano piogge su medio Adriatico, in Umbria e poi in Calabria. Le temperature sono stazionarie.

Le previsioni al Nord

Al Nord la pressione è stabile e regala tempo soleggiato. Meteo instabile, invece, sui confini alpini occidentali: sono attese piogge e, sopra i 1.300 metri, nevicate. Possibile, su Piemonte e Lombardia, l’arrivo del foehn. Il clima sarà primaverile e le temperature massime saranno ovunque intorno ai 20 gradi. Fa eccezione Aosta, dove i valori massimi si attesteranno intorno ai 13 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Pressione in aumento sulle regioni del Centro. Non sono attese precipitazioni, ma il cielo sarà in molte zone nuvoloso o coperto. In serata, poi, i venti settentrionali porteranno qualche piogge sulle regioni adriatiche e in Umbria. Le temperature rimangono stabili, con i valori massimi compresi tra i 10 gradi di L'Aquila e i 16-19 di Firenze, Roma e Cagliari.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Cieli irregolarmente nuvolosi anche al Sud, che diventano coperti sulle coste campane e su quelle tirreniche della Calabria (dove dalla serata sono attese piogge sparse). I venti di Ponente agitano il mar Tirreno. Clima primaverile su tutte le regioni, con le temperature che non subiranno grosse variazioni: i valori massimi sono compresi tra gli 11-12 gradi di Potenza e i 18-19-20 di Palermo, Napoli e Bari.