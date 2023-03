Confermata dalla Corte d’Appello di Milano la pena per Christina Bertevello, 26 anni, influencer di Gallarate, condannata a 3 anni e 4 mesi. La giovane, vicini agli ambienti di musica trap avrebbe preso parte al sequestro, al pestaggio e all’estorsione di 800 euro nei confronti di un 18enne da parte del suo fidanzato dell’epoca, Omar Ampolo, che per la stessa vicenda ha già patteggiato una pena di 3 anni e 7 mesi due anni fa. Confermate anche le condanne a 3 anni e 4 mesi per tre venticinquenni a processo per concorso in estorsione, a 4 mesi per favoreggiamento a un altro venticinquenne.