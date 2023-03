Diamanti, armi e dente Mammuth trovati in casa di pensionato a Bologna: refurtiva da 6 mln

Gli oggetti sono il bottino di furti commessi negli ultimi 20 anni



Buona parte dei beni sarebbe riconducibile a furti commessi negli ultimi 20 anni, in appartamenti e su treni, ma anche provento di truffe, scippi e borseggi. Il pensionato, un professionista incensurato che in passato ha lavorato per una importante azienda, secondo gli investigatori della squadra Mobile che hanno condotto l'indagine avrebbe acquistato la merce direttamente dagli autori dei 'colpi'. Non l'avrebbe fatto per rivenderla, ma per pura passione di collezionare e accumulare questi oggetti. Alcuni erano in bella vista in casa, altri in nascondigli insoliti (barattoli di crema per le mani, cesti di biancheria sporca).