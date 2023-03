Migranti, cardinal Zuppi: “Chi non ha casa va accolto"

"L'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto. Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza. Non ci sono alternative. Quello all'emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame. Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro. L'accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente". Così in un'intervista al Sir (Servizio Informazione Religiosa) il cardinale Matteo M. Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei che parla a pochi giorni dalla naufragio di Cutro e dalla ricorrenza del primo anno di guerra in Ucraina ma anche in vista del decimo anniversario del pontificato di Papa Bergoglio.