Sardegna, a Sky Tg24 appello operai Portovesme a premier Meloni. VIDEO

"Le chiediamo una mano, di fare un piccolo sforzo, non serve tanto per farci andare avanti". È l'appello rivolto alla premier Giorgia Meloni da parte di due dei quattro operai che dal 28 febbraio per protesta si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, a 100 metri di altezza, nel polo industriale del Sulcis a Portoscuso, in Sardegna. L'appello fatto ai microfoni di Sky Tg24 è arrivato in occasione dell'incontro previsto oggi a Roma al Mimit, ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il sottosegretario delegato alle crisi industriali Fausta Bergamotto, i rappresentanti della regione Sardegna, istituzioni locali, azienda e parti sociali. Gli operai chiedono una soluzione sul costo dell'energia che ha messo in crisi l'azienda, la quale produce zinco e piombo, e risposte sul futuro occupazionale di circa 1450 lavoratori, 550 diretti, 62 interinali e il resto delle ditte d'appalto.