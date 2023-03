Napoli, l'ex sottosegretario Cosentino assolto in Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Napoli, confermando l'assoluzione per l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, nel processo cosiddetto "Il Principe e la scheda ballerina", in cui l'ex coordinatore campano di Forza Italia era accusato del reato di tentato impiego di capitali illeciti con l'aggravante mafiosa, in relazione alla costruzione a Casal di Principe (Caserta) di un centro commerciale voluto dal clan dei Casalesi, ma mai edificato.

La ricostruzione dei fatti

Napoli, Cosentino assolto dall'accusa di collusione con i Casalesi

Cosentino era stato assolto dalla Corte di Appello di Napoli il 29 settembre 2020 per "non aver commesso il fatto". La sentenza di secondo grado aveva ribaltato il verdetto dei giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che avevano condannato Cosentino in primo grado a cinque anni e mezzo di carcere. Si chiude così definitivamente per l'ex politico di Forza Italia uno dei numerosi procedimenti giudiziari in cui è rimasto coinvolto.