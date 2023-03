Napoli, morta Gabriella Fabbroncini : addio alla docente dermatologia

Lutto nel mondo della medicina e in quello accademico napoletano: questa mattina per la morte della dottoressa Gabriella Fabbrocini a soli 58 anni. Dermatologa, nonché docente all'Università Federico II di Napoli e direttrice della scuola di specializzazione di Dermatologia dell'ateneo napoletano, la dottoressa Fabbrocini era molto conosciuta in città. Da quanto si apprende aveva scoperto da poco tempo di avere un tumore al pancreas, che non le ha lasciato scampo. "La morte ci ha portato via l'immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile - ha dichiarato il professor Giuseppe Monfrecola, presidente SIDeMaST - la professoressa Fabbrocini si è distinta nel proprio percorso professionale per la spiccata propensione agli incarichi gestionali, manageriali e assistenziali. Ha realizzato sul fronte scientifico numerosi progetti di studio nazionali e internazionali sia pubblici che privati, ricoprendo incarichi di ricerca in Istituti di alta qualificazione".