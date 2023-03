Gli amputano il pene ma il tumore non c'era, urologo sotto accusa

Salute e Benessere

Senza medico di base 2 milioni di italiani, pressing per bandi

Pensionamenti e dimissioni hanno creato una carenza strutturale di medici di famiglia. Un problema che parte dalla programmazione legata agli accessi universitari alla facoltà di Medicina. Il ministro Bernini: “Sarà ampliato il margine di ingresso”. Se fosse pubblicato il bando per il corso 2023-26 di medicina generale - già in ritardo di un anno - i nuovi medici in formazione potrebbero sopperire alle mancanze e per questo è partita una mobilitazione della categoria

Sono due milioni gli italiani senza un medico di famiglia: a causa di pensionamenti e dimissioni, infatti, i medici di base stanno diventando sempre più rari. Eppure, se fosse pubblicato il bando per il corso 2023-26 di medicina generale - già in ritardo di un anno - i nuovi medici in formazione potrebbero sopperire alle mancanze e per questo è partita una mobilitazione dei medici di base

Il problema della carenza di camici bianchi parte dalla programmazione, ovvero dagli accessi universitari alle Facoltà di Medicina ritenuti sottostimati e rispetto ai quali il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato un ampliamento