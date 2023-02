Maurizio Costanzo, domani i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma

Alla camera ardente, in Campidoglio a Roma, è stato un flusso ininterrotto di persone per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, morto venerdì 24 febbraio. Lo hanno fatto intere famiglie con genitori e figli (anche in carrozzina), nonni e nipoti, gruppi di amici adolescenti, fans di Amici e coppie cresciute con il Costanzo show. E lo si potrà fare anche oggi fino alle 18, mentre lunedì ci saranno i funerali alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Ad accogliere il feretro di prima mattina due dei figli, il regista Saverio Costanzo con Camilla Costanzo, sceneggiatrice, mentre la vedova Maria De Filippi, in completo e occhiali neri, è arrivata, passando da un'entrata laterale, insieme al figlio adottato dalla coppia, Gabriele.