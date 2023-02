1/7 ©Ansa

Ad Avezzano (L'Aquila) è scattata oggi l'operazione "Disinnesco" della bomba della Seconda guerra mondiale Mark 65, nome in codice AN-M65, di 454 chili, ritrovata l'11 febbraio scorso durante lo scavo di un'abitazione in pieno centro. In azione 80 telecamere per prevenire azioni di sciacallaggio, più di 70 operatori della sicurezza e oltre 150 volontari

