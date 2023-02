Il video

Nel filmato si vede una zona centrale della cittadina pedemontana, di fronte alla sede del Municipio. Davanti a un bar si sentono suoni di tromba e ritmi di tamburo che intonano la canzone colonialista di era fascista. Gli strumenti suonati sarebbero stati quelli di alcuni componenti della banda, la quale aveva suonato durante la sfilata di carri allegorici poche ore prima. Nel video si sente anche il commento di una persona - forse colui che ha girato il video - che sembra applaudire all'esecuzione estemporanea: "Bello... coi bambini - dice - così la imparano. Così si fa".

Presidente della banda: "Non escludo sia stato uno dei nostri, ci dissociamo"

Interpellato sulla vicenda, il presidente della banda, Andrea Testi, ha dichiarato che l'esibizione è avvenuta a Carnevale concluso, in un altro contesto, non ufficiale, e che dopo la festa carnevalizia si era allontanato dal centro di Caprino. "Ho comunque visto - ha precisato Testi - il video che sta circolando in queste ore. Mi è stato confermato che alcune persone hanno suonato Faccetta nera. Non posso escludere che sia stato qualche componente della nostra banda". Se fosse così, "sarei molto rammaricato per quanto accaduto - ha aggiunto il presidente della banda -. Ad ogni modo, come banda, ci dissociamo totalmente. La nostra è una realtà culturale musicale, apolitica, con alle spalle decenni di attività. Non c'entriamo con quanto avvenuto dopo il Carnevale".

Le polemiche

No comment da parte della sindaca della cittadina, Paola Arduini, che guida una coalizione di centrodestra e che ha dichiarato di non sapere nulla della vicenda. Attacchi invece dall'opposizione con il consigliere comunale Cristiano Pastorello che reputa quanto accaduto "un gesto grave, specialmente perché commesso da alcuni componenti di un'associazione locale. Tra l'altro, si crea un danno d'immagine non da poco alla banda musicale, che a Caprino è un'istituzione, visto che è attiva sul territorio con un servizio encomiabile da 50 anni. Il fatto che tutto questo sia avvenuto tra l'altro davanti a Villa Carlotti, sede del Comune, è ancora più grave".