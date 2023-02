Meteo, temperature molto miti fino a sabato. Gelo russo da domenica

Secondo ilmeteo.it nel giro di 24 ore passeremo da condizioni tipiche di aprile a condizioni invernali. Sabato le temperature oscilleranno sui 17-18 gradi al Centro-Nord con punte di 20 mentre sulle Isole Maggiori, complice lo Scirocco, potremo raggiungere anche i 24-25 gradi. Domenica il freddo inizierà a penetrare nella Pianura Padana e al Nord, dove è atteso un crollo delle temperature anche di 10 gradi in pianura e di 15 in montagna.

Il clima mite sta per finire. L'alta pressione si sta indebolendo e dalla sera di sabato è attesa una prima perturbazione che porterà freddo e neve anche a bassa quota. Dopo molto tempo sono in arrivo le prime precipitazioni di rilievo anche al Nord Ovest.

Neve fino in pianura

approfondimento

Da domenica attacco artico sull'Italia: i deattgli

Nella notte tra domenica e lunedì, non sono escluse le prime nevicate in pianura tra Emilia e Basso Piemonte. Il minimo di bassa pressione dovrebbe fermarsi sul Mar Ligure, spingendo il carico di precipitazioni verso Nord-Ovest ed Appennino settentrionale. Sopra i 500-600 metri è prevista neve abbondante su Emilia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Le previsioni di sabato 25 febbraio

Al Nord cielo generalmente nuvoloso con piogge a partire dalla sera. Massime in rialzo con valori fino a 17-18 gradi. Nuvoloso anche sulle regioni centrali con piovaschi sparsi su Toscana e Lazio. Massime fino a 20 gradi. Al Sud tempo variabile con aumento della nuvolosità in serata. Caldo con massime fino a 25 gradi.

Le previsioni di domenica 26 febbraio

Al Nord piovoso con neve fino in pianura la sera su basso Piemonte e in collina sull’Emilia Romagna. Massime in calo di 10 gradi. Al Centro molto nuvoloso con piogge e neve dai 400 metri in Appennino. Massime comprese tra 8 e 12 gradi. Al Sud piogge e rovesci sparsi sulle regioni tirreniche e Sardegna, in estensione a Puglia e Sicilia. Qualche grado in meno.