Nel giro di 24 ore entreremo in un’altra stagione: il gelo russo non farà sconti a nessuno. Da domenica il maltempo porterà neve a bassa quota su Marche, Abruzzo e Molise e tra lunedì sera e martedì mattina anche tra Lazio, Umbria e Toscana. Non si esclude una spolverata anche a Roma, Terni, Perugia e Firenze