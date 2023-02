Silvan commendatore della Repubblica: "La magia ha vinto"

"La magia ha vinto"

approfondimento

Gianfranco Sinagra Commendatore Ordine al merito Repubblica

"Sento un grande entusiasmo per questo riconoscimento. Ho vinto tanti premi prestigiosi, ho ottenuto grandi riconoscimenti internazionali, ma questa onorificenza ha un altro valore. Stanotte ho sognato Mattarella e Meloni che si congratulavano con me, potere della suggestione. La magia ha vinto", aggiunge sorridendo Silvan che, a 85 anni, continua ad affascinare grandi e piccini con i suoi numeri da illusionista e non intende affatto andare in pensione. "Mio padre ci ha lasciati a 95 anni, ma quando girava per Venezia tutti si volavano per guardarlo. Questione di genetica. Non smetterò mai", conclude